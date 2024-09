Cyberpunk 2077 avrà una nuova serie su Netflix, annunciata in trailer la collaborazione con CD Projekt RED

Difficile dire di preciso di cosa si tratti, considerando che il teaser trailer non dice praticamente nulla tranne segnalare la collaborazione tra Netflix e CD Projekt RED e far capire bene che questa riguarda Cyberpunk 2077, ma non viene menzionato Edgerunners o altri titoli collegati, dunque resta il mistero.

Si torna a Night City

Quello che è certo è che sarà ambientata nella grande città simbolica del franchise, visto che nel video si parla di un "ritorno a Night City", e non poteva essere altrimenti.

D'altra parte, la colossale conurbazione futuristica contiene innumerevoli spunti per nuove narrazioni, dunque non manca certo la scelta per nuovi soggetti da trattare.

Potrebbe anche trattarsi di un seguito di Cyberpunk: Edgerunners, anche se la storia di questo sembrava piuttosto conclusa, ma non sono da escludere degli spin-off legati ad altri personaggi, o comunque collegamenti vari con questi, dunque di possibilità ce ne sono davvero tante.

"Nuove informazioni verranno diffuse a breve", ha riferito al riguardo Netflix, dunque non resta che attendere dopo questo breve teaser trailer pubblicato in occasione della Geeked Week andata in scena nelle ore scorse, durante la nottata, e dalla quale sono emersi anche gli annunci di Splinter Cell: Deathwatch e un nuovo trailer di Devil May Cry.