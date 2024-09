Sony PlayStation annuncia i giochi presenti al Tokyo Game Show 2024, con PS5 Pro e vari eventi

Sony Interactive Entertainment ha annunciato il catalogo dei giochi presenti al Tokyo Game Show 2024 presso lo stand PlayStation che prevede anche alcune postazioni con PS5 Pro, nonché il programma degli eventi previsti all'interno della maggiore fiera videoludica giapponese, salvo eventuali annunci a sorpresa che potrebbero emergere durante queste giornate.

Per quanto riguarda la lista dei giochi che saranno giocabili al TGS 2024, si tratta ovviamente di quelli già noti, first party o di terze parti, che verranno mostrati ufficialmente presso stand e postazioni di Sony. L'elenco riguarda solo i titoli già annunciati e in grado di essere provati dal pubblico.

Ecco dunque la lista dei titoli giocabili al TGS 2024 allo stand PlayStation:

Astro Bot (Sony Interactive Entertainment) - 10 stazioni demo

Dragon Ball: Sparking! ZERO (Bandai Namco)

Dragon Quest III HD-2D Remake (Square Enix)

Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo)

Infinity Nikki (Infold Games)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami)

Metaphor: ReFantazio (ATLUS)

Monster Hunter Wilds (Capcom) - 40 demo stations

Neva (Devolver Digital)

PlayStation 5 Pro - Due stazioni demo con Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) e Gran Turismo 7 (Sony Interactive Entertainment)

Sonic X Shadow Generations (SEGA)

Da notare qui la presenza segnalata di PS5 Pro in varie postazioni, in quella che è probabilmente la prima occasione in assoluto di vedere e provare la nuova console per il pubblico.