Devil May Cry di Netflix torna a mostrarsi con un trailer pieno d'azione che svela il mese di uscita

Non poteva mancare un nuovo assaggio della serie animata di Devil May Cry in occasione della Geeked Week di Netflix, e il titolo è infatti tornato a farsi vedere con un breve trailer ma carico d'azione, tanto per far capire il tono decisamente sopra le righe di questa produzione, con mese di uscita annunciato.

Realizzata dallo Studio Mir in collaborazione con Capcom, la serie animata Netflix di Devil May Cry vede Dante protagonista di una nuova storia scritta dallo sceneggiatore Adi Shankar, responsabile anche dell'adattamento di Castlevania.

La serie dovrebbe essere composta di 8 episodi e vedrà nuovamente Dante alle prese con la minaccia del mondo demoniaco, con il quale ha diversi elementi in comune, come ben sa chi conosce la serie videoludica.