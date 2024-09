Un prototipo di Nintendo Switch 2 è stato stampato in 3D da una youtuber ed è molto realistico

Come spiegato dalla ragazza, la "console" mostrata in video è un modello ottenuto attraverso la stampa 3D di pezzi costruiti sulla base di quanto è trapelato nelle ore scorse sul possibile design di Nintendo Switch 2 , e il risultato è alquanto convincente, almeno come mock-up della presunta nuova console di Nintendo.

Non c'è voluto molto: dopo che alcuni render e potenziali modelli 3D del presunto Nintendo Switch 2 sono trapelati online nelle ore scorse, qualcuno ha già stampato una sorta di prototipo della console, con risultati decisamente interessanti e realistici , come mostrato dalla youtuber "小宁子 XNZ".

Qualche dettaglio sulle possibili specifiche tecniche di Nintendo Switch 2

Ovviamente, si tratta comunque di voci di corridoio e non c'è alcuna conferma che quella mostrata in video sia effettivamente la forma della nuova console da parte di Nintendo, che apparirebbe semplicemente come una versione ingrandita di quella attuale.

Nel video possiamo vedere come appare lo schermo da 8 pollici, che avrebbe una risoluzione di 1080p, rispetto a Nintendo Switch e anche a Steam Deck, essendo il display più ampio tra quelli montati tra queste macchine, con cornici molto sottili.

Il primo modello della console, secondo la ragazza, monterebbe uno schermo LCD e non OLED, ma si tratta solo di supposizioni per il momento. Il video si sofferma poi sulla "misteriosa" porta USB-C ulteriore che sembra essere presente nella parte superiore della console, parlando di un possibile collegamento a fotocamere o cose del genere, a dire il vero non molto chiare.

I Joy-Con avrebbero binari più ampi che dovrebbero consentire attacchi più precisi e resistenti, oltre a una rilevazione di movimento "migliorata", secondo la youtuber, e due tasti aggiuntivi sul retro di cui non è chiaro l'utilizzo.

La ragazza si lancia poi in previsioni sull'hardware interno che, però, non hanno alcun riscontro ufficiale: si parla di Nvidia T239 come SoC di base, con un'architettura GPU che sarebbe al livello della serie NVIDIA RTX 30, nientemeno, con processo produttivo a 8 nm e 1536 CUDA Core, con memoria 12GB LPDDR5X.

Ovviamente, tutte le disquisizioni sull'hardware vanno prese come semplici voci di corridoio, ma è interessante comunque vedere la realizzazione del modello 3D per avere un'idea di come potrebbe apparire la console secondo i render trapelati (e comunque assolutamente non ufficiali né confermati). Il risultato è un po' troppo simile al Nintendo Switch attuale per essere credibile, ma è comunque un lavoro ben fatto.