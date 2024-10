Dragon Ball: Sparking! Zero, trucchi e consigli per iniziare alla grande

Dragon Ball: Sparking! Zero è finalmente arrivato su PS5, Xbox Series X|S e PC, ecco alcuni trucchi e consigli per iniziare nel migliore dei modi possibili il nuovo picchiaduro della serie Budokai Tenkaichi.

Dopo una lunga attesa Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo picchiaduro dell'apprezzatissima serie Budokai Tenkaichi, è finalmente arrivato nei negozi, offrendo agli appassionati dell'opera di Akira Toriyama decine (se non centinaia) di ore di svago, grazie a una ricca modalità storia, battaglie speciali, un roster di oltre 180 personaggi e ovviamente la possibilità di affrontare amici e altri giocatori in tutto il mondo tramite il multiplayer online e in locale. Se state ancora aspettando la vostra copia o avete appena iniziato a giocare, abbiamo stilato una serie di consigli e dritte che potrebbero tornarvi utili per muovere i primi passi nel gioco, sbloccare gli impegnativi Episodi Sparking e nuovi personaggi.

Prima di tutto i fondamentali La prima volta che si avvia Dragon Ball: Sparking! Zero si viene subito catapultati in un match tutorial tra Goku e Vegeta, dove il gioco offre una breve (e purtroppo lacunosa) spiegazione delle meccaniche base. Tanto basta per partire subito spediti nella modalità Battaglia Episodi, no? Sbagliato! A meno che non siate abilissimi nei picchiaduro o vi ricordiate a memoria i vecchi Budokai Tenkaichi, anche i primi duelli della storia di Goku della saga dei Saiyan potrebbero mettervi in difficoltà (molti ad esempio, hanno trovato difficilissimo battere Vegeta nella sua forma da scimmione). Buona fortuna, poi, per soddisfare i requisiti di sblocco degli scenari bonus o completare determinati scontri alternativi (chi ha affrontato in scioltezza l'intera squadra Ginyu con un solo personaggio in una certa storia alternativa ha tutto il nostro rispetto). Se non imparate le basi di Dragon Ball: Sparking! Zero, anche uno dei debolissimi scagnozzi di Freezer potrebbe mettervi alle strette Per farla breve, la curva di difficoltà della modalità storia non è graduale ma è tarata verso l'alto fin da subito: gli avversari sono aggressivi e talvolta anche spietati, e la breve spiegazione offerta dal tutorial iniziale non basta a coprire tutte le varie meccaniche offensive e difensive. Insomma, si tratta di un consiglio che vale per tutti i giochi, ma ancor di più nel caso di Sparking! Zero: prendetevi un'oretta o due di tempo per studiare il pratico tutorial dell'Allenamento Battaglia e sfruttate l'Allenamento Libero per fare un minimo di pratica. Ok, è noioso, ma fidatevi di noi, vi tornerà estremamente utile.

Le meccaniche di combattimento da padroneggiare assolutamente A nostro avviso per arrivare preparati agli Episodi Battaglia e, soprattuto, ai match online dovreste approfondire ogni singolo elemento delle meccaniche di gioco. Difficile assimilare tutto e subito, ma da qualche parte bisogna pur partire. Per quanto riguarda l'offensiva, vi suggeriamo di apprendere il prima possibile le varianti degli attacchi con impeto (le combo basilari con quadrato), le catene impetuose (dove si preme in aggiunta triangolo al momento giusto della catena per varie combinazioni speciali) e gli attacchi Spezzaguardia. Nel roster di Dragon Ball! Sparking Zero non mancano personaggi provenienti dai film, come l'Androide n° 13 Imparare le differenti combinazioni disponibili vi rende meno prevedibili e permette di concatenare più combo prima di scaglia via l'avversario, di conseguenza massimizzando i danni. A differenza di picchiaduro più tecnici, in Sparking! Zero i tasti per le combo sono uguali per tutti i personaggi, quindi imparate una volta valgono per tutto il roster. Tenete presente che i colpi delle Catene Impetuose e altri elementi possono variare leggermente da lottatore a lottatore, quindi è bene fare un pizzico di pratica prima di gettarsi in uno scontro online. Per quanto riguarda le meccaniche difensive... beh, in realtà è difficile scegliere da dove iniziare: sono tutte utilissime e a loro modo fondamentali. Tra gli elementi più basilari troviamo la guardia, il recupero, la ripresa, deflettere gli attacchi d'aura e la fuga dalle proiezioni che si attivano premendo semplicemente R1 al momento opportuno. Ma questa è solo la punta dell'iceberg. Se volete davvero diventare bravi dovrete imparare anche il Contrattacco Vendicativo e la Super Percezione, che consumano punti abilità, e una volta padroneggiato il tutto magari potrete anche mandare su tutte le furie l'avversario con l'Elusione Sonica (o Sonic Sway), che in un colpo solo permette al personaggio di schivare, contrattaccare e consumare la barra d'energia dell'opponente.

Che fatica sbloccare gli Episodi Sparking! Fortunatamente c'è un trucco La modalità Episodio Battaglia di Dragon Ball: Sparking! Zero permette di vivere delle storie alternative a quella della serie originale, tramite dei brevi finali alternativi e dei veri e propri archi narrativi ipotetici, chiamati Episodi Sparking!, che vedono la narrazione prendere delle svolte talvolta sorprendenti. Accedere a questi episodi "What if?" tuttavia non è semplicissimo (qui trovate i nostri consigli su come sbloccarli tutti). Battere Freezer nei panni di Piccolo non è impossibile, ma se volete sbloccare un episodio extra dedicato dovrete farlo nel giro di pochi minuti Solitamente è necessario ribaltare l'esito degli scontri dell'opera originale, trionfando in battaglie dove solitamente si dovrebbe avere la peggio (ad esempio, riuscire a battere Freezer nei panni di Piccolo). Non solo, nella maggior parte dei casi è necessario vincere prima dello scadere di un timer nascosto, il che è tutt'altro che semplice considerando l'aggressività dell'IA. Come se non bastasse, abbassare il livello di difficoltà vi preclude automaticamente lo sblocco delle storie bonus. Sia chiaro, non è impossibile vincere con un po' di allenamento e testardaggine, ma talvolta il tempo concesso per rispettare le condizioni bonus può risultare snervante o addirittura proibitivo per i giocatori meno navigati. In questi casi, se proprio siete arrivati al limite della sopportazione, è possibile abusare di una specifica meccanica che vi renderà la vita tremendamente più semplice, per buona pace di Vegeta e il suo tanto decantato orgoglio Saiyan. Come abbiamo detto in precedenza, gli avversari sono governati da un'IA spietata, ma tutt'altro che impeccabile. Affrontateli in scontri a breve distanza e vi sorprenderanno con schivate con teletrasporto, contrattacchi precisissimi e lunghe combo micidiali. Tuttavia, abbiamo notato che basta allontanarsi di qualche decina di metri per farli diventare mansueti e anche un po' imbranati. È possibile approfittarne per abusare della meccanica dello Sparking! Per chi non lo sapesse, caricando al massimo l'aura di un personaggio con almeno un punto abilità si entra in una sorta di stato di massima potenza: le statistiche aumentano, i movimenti si fanno più veloci e le combo più lunghe, micidiali e difficili da contrastare. Non solo, in questo stato è possibile utilizzare l'abilità finale del vostro personaggio, che solitamente quando va a segno svuota almeno una o due barre vita del malcapitato di turno. La cosa bella è che accumulare i punti abilità è semplicissimo, dunque è possibile entrare nello stato Sparking! E sferrare gli attacchi più potenti a ripetizione, con l'IA nemica che in tutto ciò farà grande fatica a starvi dietro. In alternativa, potete esprimere al Drago Shenron, Polunga o Super Shenron il desiderio di avere un aiuto per lo sblocco di un episodio bonus, ma francamente lo consideriamo uno spreco bello e buono dell'utilizzo delle Sfere del Drago.

Non spendente Zeni per sbloccare nuovi personaggi A meno che non puntiate a gettarvi subito nella mischia delle modalità multiplayer, vi sconsigliamo di investire centinaia di migliaia di Zeni per sbloccare i personaggi presenti nel negozio. Infatti, buona parte dei lottatori del catalogo si sblocca anche semplicemente affrontando la modalità Storia e in particolare completando gli episodi bonus. Ad esempio, è possibile ottenere subito Mecha Freezer spendendo la bellezza di 90.000 Zeni oppure investendo giusto 5 minuti per completare la Battaglia Episodio "Freezer giunge sulla Terra", ovvero il quarto combattimento della storia di Freezer. Il potentissimo Vegeta Super Saiyan di quarto livello di GT si ottiene pagando 120.000 Zeni o completando l'episodio bonus "Oltre il Limite" nelle prime fasi della storia di Goku. O, ancora, Baby Vegeta con annesse trasformazioni costa 75.000 Zeni ma lo otterrete gratuitamente usando 10 volte Vegeta in battaglia, in pratica lo sbloccherete senza neppure accorgervene. Baby Vegeta è uno dei personaggi più semplici da sbloccare senza spendere neppure uno Zeni Ma non è finita qui, alcuni personaggi si sbloccano anche completando i Tornei, altri affrontando le Battaglie Bonus create dal team di sviluppo per la modalità Battaglia Personalizzata e altri ancora invocando Super Shenron. Insomma, meglio investire i vostri sudati Zeni in altri modi.