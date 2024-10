Black Myth: Wukong diventa uno splendido murale in un villaggio cinese

Un artista cinese ha creato uno splendido murale di Black Myth: Wukong su di un muro del suo villaggio, realizzando peraltro l'opera ricorrendo spesso a mezzi di fortuna, diluendo la pittura e lanciandola direttamente sulla facciata.

Come si può vedere nel video qui sotto, che documenta la lavorazione del murale, l'uomo ha utilizzato tecniche differenti per dar vita alla sua rappresentazione del Re Scimmia, il potente protagonista dell'eccellente action RPG di Game Science.

È quasi un'arte marziale, quella che l'autore del murale ha messo in pratica per completare il disegno: lo si vede spesso saltare e lanciarsi, ponendo le basi per il disegno e poi andando ad aggiungere i dettagli tramite un pennello.

Il risultato finale è impressionante, ma a quanto pare non è l'unico visto che l'artista ha creato sulle mura circostanti ulteriori opere, sempre dedicate a Black Myth: Wukong.