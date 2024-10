Metaphor: ReFantazio e l’incredibile arte di Hieronymus Bosch

Uno dei complimenti che Metaphor: ReFantazio ha ricevuto più spesso nelle recensioni della critica (compresa la nostra) riguarda la sua direzione artistica, spesso definita sublime. Questo perché intreccia molto bene l'estetica fantasy con la malvagità e la corruzione che tengono sotto scacco il regno di Euchronia. Parte integrante di questa bellezza risiede anche nel design dei nemici che Katsura Hashino e soci hanno realizzato ispirandosi alle tele del maestro fiammingo basso medievale Hieronymus Bosch. Il vero nome del pittore era Jeroen Anthoniszoon van Aken ed è stato conosciuto con tanti pseudonimi, a seconda del luogo che ha visitato: El Bosco in spagnolo, Gerolamo Bosco in italiano, o Bosco di Bolduc in francese. I suoi dipinti sono tra i più belli del medioevo e sono contraddistinti da creature, maligne e benigne, estremamente immaginifiche, quasi aliene, che si prestano molto bene a fare da avversari in un'avventura non solo fantasy, ma anche fantastica. Quella di Atlus, però, non è stata solo un'ispirazione visiva alle opere del maestro. La sua filosofia pittorica è stata tradotta anche in altri elementi del gioco, primo tra tutti il rapporto tra gli abitanti di Euchronia e la religione del Santismo, utilizzata come strumento di controllo da parte delle élite.

I mostri di Bosch, i boss i Metaphor La più evidente e monumentale citazione a Hieronymus Bosch presente in Metaphor: ReFantazio è il boss che attende i giocatori alla fine del primo grande dungeon, la Cattedrale. Con alcune piccole modifiche, questa creatura è presa direttamente dal dipinto più famoso del maestro fiammingo: il Trittico del Giardino delle Delizie conservato al Museo del Prado di Madrid. Nel pannello di destra, affianco alle iconiche orecchie armate di coltello, è ben visibile una figura dal volto umano, ma dal corpo ibrido, a metà tra uovo e albero. Il grande boss della Cattedrale di Metaphor: ReFantazio è l'Uomo Albero di Hieronymus Bosch Sul capo ha una passerella rotonda dove quattro figure camminano in processione e una cornamusa fatta da un cuore. All'interno dell'uovo, poi, si vedono scommettitori e bevitori in una locanda. In Metaphor, questo nemico attacca il giocatore proprio dalla cornamusa e genera nel suo ventre ulteriori nemici che bersagliano il party del giocatore. Nel dipinto è appoggiato su due barche e ha una statura monumentale che il gioco riesce a ridare in tutto il suo potere terrificante. All'interno del trittico, il pannello da cui proviene l'Uomo Albero, così è chiamato negli schizzi preparatori, rappresenta la dannazione dell'uomo (alcuni studiosi lo considerano una figurazione dell'anticristo) che si allontana dai precetti delle scritture: lo scopo di questa creatura; infatti, è tormentare i dannati insieme a un esercito di altri esseri mostruosi. Anche il primo Umano che si affronta nel gioco è una creatura del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch tradotta per l'universo di Metaphor: ReFantazio Il pannello centrale di questo trittico, invece, ha tra le sue interpretazioni quella di un mondo dove il giudizio è sospeso, dove tutto è permesso e in cui il piacere (comunque condannato tramite l'iconografia) può esprimersi liberamente. In basso a destra, due figure danzanti intrecciate, ornate di rami ricchi di ciliegie (frutti che rappresentano la lussuria) sono nascoste in quello che sembra un fiore su cui è poggiato un gufo, un animale che rappresenta la presenza di una figura demoniaca. Tutti questi elementi sono stati fusi dagli sviluppatori di Atlus in un unico essere dalle molte braccia, alato e in grado di recuperare salute cibandosi dei suoi stessi frutti. Questo è il primo "Umano" che si incontra nel gioco, una figura che, nella mitologia di Metaphor, porta rovina e distruzione. Un'ultima creatura dell'inizio del gioco è stata presa direttamente da una tela di Hieronymus Bosch: lo strano mostro a forma di uovo con una lancia che lo attraversa. Questo mostriciattolo a forma di uovo è uno dei primi minibus che si incontrano nel gioco ed è preso direttamente, come molti altri nemici, dai dipinti di Hieronymus Bosch Il dipinto da cui proviene è il pannello centrale del Trittico del Giudizio di Vienna del 1482. Anche qui, come nella Dannazione del Giardino delle Delizie, la creatura è parte dell'esercito di mostri mandato a punire i dannati. Il simbolismo è molto forte in questo dipinto, ancora di più che nel precedente, perché è molto chiaro il confine tra chi fa del bene e chi è un agente del male. Questa linea di separazione non è altrettanto definita nell'altra opera che, grazie alle sue zone grigie, è stata un terreno fertile di ispirazione per le creature di Metaphor che si incontrano anche più avanti nel gioco.