Until Dawn 2 si farà, suggerisce l'attore Peter Stormare su Instagram

Until Dawn 2 si farà: lo suggerisce l'attore Peter Stormare, che nelle sue storie Instagram ha rilanciato un rumor pubblicato da una pagina dedicata esclusivamente alle novità legate alla saga horror prodotta da Sony.

A quanto pare, i nuovi finali aggiunti al remake di Until Dawn, appena pubblicato su PC e PS5, aprirebbero le porte a un sequel che tuttavia non è ancora stato annunciato ufficialmente. I lavori sono già iniziati? È probabile, a questo punto.

Come forse saprete, Stormare interpreta nel gioco il ruolo del dottor Alan Hill, uno psichiatra che compare fra un capitolo e l'altro della campagna di Until Dawn al fine di analizzare e discutere le decisioni prese dal giocatore, nonché mettere in evidenza le sue paure.