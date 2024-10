Dragon Ball: Sparking! Zero accoglie CJ e Big Smoke di GTA San Andreas e Donkey Kong grazie alle prime mod

Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile da pochi giorni, ma come era prevedibile i modder si sono già messi al lavoro per realizzare aggiunte o modifiche più e meno interessanti per la versione PC. A quanto pare tra di loro c'è chi non è soddisfatto del roster di oltre 180 personaggi del gioco e per dare un po' di pepe al tutto ha deciso di sostituire alcuni lottatori, ad esempio nel video qui sotto vediamo CJ di GTA San Andreas nei panni di Goku affrontare il suo acerrimo nemico Big Smoke, che è in grado di trasformarsi in un potentissimo Oozar..., ehm, Donkey Kong.

Tutte e tre le mod sono opera di Ercuallo, che ha fondamentalmente sostituito i modelli poligonali dei lottatori di Sparking! Zero con quelli di altri personaggi. Il risultato è ilare, ma chiaramente ben lontano dall'essere perfetto. Ma potrebbe comunque rivelarsi ottimo per farsi qualche risata in una serata tra amici.