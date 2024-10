Le riprese del film di Until Dawn sono terminate, rivela il regista

Non si conoscono ancora i dettagli della trama di questa riduzione cinematografica, che tuttavia immaginiamo riprenderà gli eventi così come vengono raccontati nel gioco, apportando eventualmente delle variazioni per risultare appetibile anche agli occhi di chi lo ha completato.

Un altro progetto crossmediale per Sony

L'annuncio del film di Until Dawn non è che uno dei tanti progetti crossmediali di Sony, che sta cercando di espandere i propri franchise portandoli fuori dal semplice medium videoludico, finora con risultati generalmente apprezzabili.

Il più grande successo di questa strategia è ovviamente rappresentato dalla serie televisiva di The Last of Us, appena mostrata con il trailer della seconda stagione, ma hanno prodotto buoni risultati anche il film di Uncharted e la serie di Twisted Metal, mentre il film di Gran Turismo non ha entusiasmato.

Oltre a Until Dawn, in cantiere ci sono degli show basati su Horizon e God of War, ma anche Ghost of Tsushima e Days Gone.