Amazon sta cancellando le prenotazioni dei DualSense Edizione limitata 30° anniversario: cosa succede?

Tramite alcuni segnalazioni online scopriamo che Amazon sta cancellando alcuni degli ordini per i prodotti della linea di PlayStation 30th Anniversary . Varie persone stanno indicando che i loro controller DualSense in edizione limitata non saranno spediti e che Amazon si sta scusando con un buono da 5 dollari.

I dettagli indicati da Amazon e la situazione su Amazon Italia

In un'e-mail inviata ai clienti, Amazon afferma che "non siamo in grado di evadere il suo ordine per il controller DualSense 30th Anniversary perché non è più disponibile presso il fornitore. Di conseguenza, abbiamo dovuto annullare l'ordine e il pagamento originale non sarà addebitato. Siamo spiacenti per i disagi e le delusioni che ciò può aver causato. Per compensare l'inconveniente, abbiamo applicato una carta regalo Amazon da 5 dollari al suo conto". Su Amazon Italia, come potete vedere dalla pagina che raggiungete tramite il box qui sopra, non è disponibile alla prenotazione il controller DualSense. Secondo i dati a nostra disposizione, il prodotto è stato in vendita per circa un'ora il 30 settembre, per poi sparire definitivamente.

Ricordiamo che il DualSense in Edizione limitata 30° anniversario fa parte di una linea che include anche PS5 e PS Portal. Questi prodotti hanno un'estetica in linea con la prima PlayStation (i colori, visto che le forme non cambiano). Per i nostalgici si tratta di un prodotto molto interessante ed è chiaro che le unità sono limitate, quindi vedere il proprio ordine cancellato non farà affatto piacere.