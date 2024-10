L'evento speciale di GTA Online per Halloween ha portato una marea di giocatori a North Yankton

Nonostante siano passati dieci anni dalla sua uscita, è chiaro come Grand Theft Auto Online sia ancora in grado di attirare una quantità notevole di giocatori, cosa che incrementa ulteriormente in presenza di eventi speciali a tempo limitato come questo di Halloween.

Non ci sono ancora annunci ufficiali sui risultati, ma in base a quanto riportato da GTAO Stats, che si occupa di rilevare le performance e i dati di gioco su GTA Online, ben 2,6 milioni di giocatori si sono accalcati a North Yankton per prendere parte all'evento speciale di Halloween, con oltre 1,2 milioni di giocatori unici registrati, a dimostrazione del successo raggiunto dall'iniziativa.

Lo scorso fine settimana, Rockstar Games ha lanciato il nuovo evento speciale di Halloween per GTA Online , intitolato "Sopravvivenza a Ludendorff" , e sembra che questo sia un enorme successo , a giudicare dalla quantità di giocatori che si sono ammassati a North Yankton per prendere parte alla nuova modalità.

Gli eventi speciali annunciati per GTA Online in occasione di Halloween

In occasione della festività incombente a fine ottobre/inizio novembre, Rockstar Games ha annunciato anche per quest'anno un evento a tema horror per GTA Online, che porti l'atmosfera di Halloween anche all'interno del gioco multiplayer.

In "Sopravvivenza a Ludendorff", i giocatori sono chiamati a rispondere a un'inquietante emergenza emersa a North Yankton, con la cittadina che deve resistere all'assalto di orde di zombie.

Si tratta di combattere contro ondate progressive di non-morti, compresi anche cadaveri colossali e animali posseduti, cercando di arrivare più avanti possibile in modo da ottenere ricompense speciali come GTA$ e oggetti a tema come il Completo Mummia o la Tuta Scheletro luminosa o ancora la Maschera Teschio impiccato rossa.

Tra le altre iniziative di Halloween in GTA Online ci sono poi GTA$ e RP doppi in "Ghost Exposed", che ci richiede di fotografare fantasmi e inquietanti apparizioni per le strade di Los Santos di notte fino al 16 ottobre, oltre a probabili avvistamenti UFO.

Presenti anche vari bonus con GTA$ e RP tripli nella serie della comunità di Halloween, tra la casa infestata di aleeenur, "Haunted cars" di Intruder613, "Graveyard Sniping" di AMC_STUD e vari altri.