Extender e Router wi-fi mesh Amazon eero 6 in sconto al prezzo minimo storico: l'offerta sta per terminare

La Festa delle Offerte Prime è terminata da molti giorni, ma alcuni prodotti che erano in promozione in quel periodo sono ancora in sconto, grazie a offerte speciali. Ad esempio, possiamo trovare l' Extender Router wi-fi mesh Amazon eero 6 a un prezzo veramente molto interessante. Sbrigatevi, però, perché la promozione terminerà il 15 ottobre alle 20:55. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo più basso recente secondo Amazon è 99,99€. Il prezzo attuale è una promozione a tempo - che, ripetiamo, termina il 15 ottobre alle 20:55 - e ha portato il prezzo al più basso di sempre.

Cosa fa l'Extender Router wi-fi mesh Amazon eero 6

Questo dispositivo si collega a una rete eero per poter estendere fino a 140 m² di copertura il tuo sistema Wi-Fi mesh eero esistente. Si tratta di un prodotto perfetto per assicurarsi di avere una connessione di rete perfetta in qualsiasi punto della casa o di una ditta. Questo modello è compatibile anche con le generazioni Wi-Fi precedenti, quindi se avete un sistema eero vecchio non avrete problemi.

L'app mobile rende semplice la configurazione

Se invece volete cambiare il router e passare ad eero, avete prima di tutto bisogno di acquistare il router base di eero, che trovate qui sotto. Anch'esso è in sconto fino al 15 ottobre.