Halo: Combat Evolved Remake esiste dice un leaker, che riporta un dettaglio del gioco

D'altra parte, non è la prima volta che si parla della possibilità di un remake del primo capitolo della serie, nonostante questo abbia già ricevuto un'operazione di profonda rimasterizzazione con l'arrivo dell'Anniversary Edition, a sua volta inserita nel contesto di Halo: The Master Chief Collection .

A riferire la questione è Rebs Gaming , una fonte considerata piuttosto affidabile per quanto riguarda le comunicazioni riguardanti il mondo di Halo, essendosi sostanzialmente specializzato su questo, con possibili collegamenti con gli sviluppatori, anche se comunque il tutto resta una voce di corridoio non confermata.

Si torna a parlare della possibilità di un Remake di Halo: Combat Evolved , con un noto leaker che confermerebbe l'esistenza del progetto riferendo anche un dettaglio specifico di questo, ovvero il fatto che sia interamente incentrato sulla Campagna , dunque potrebbe non avere il multiplayer.

Senza multiplayer?

Il nuovo Halo: Combat Evolved Remake sarebbe però concentrato esclusivamente sulla Campagna, dunque sarebbe una ricostruzione degli elementi principali del gioco con base narrativa, mentre mancherebbe interamente la componente multiplayer.

Una scena di Halo: Combat Evolved Anniversary

Questa, in effetti, rappresenta una mancanza notevole, sebbene ci sia da dire che le modalità multiplayer sono comunque ben coperte dalla raccolta The Master Chief Collection, che comprende varie modalità multigiocatore dei vari capitoli inclusi al suo interno.

La medesima fonte ha anche riferito di non avere alcuna informazione sul port di Halo Infinite su PS5, che potrebbe non essere stato ancora preso in considerazione da Microsoft, forse nell'ottica del portare la serie con un certo ordine, partendo dai capitoli classici.

Secondo Rebs Gaming, Halo Studios starebbe lavorando anche a una nuova esperienza multiplayer chiamata "Project Eker" e anche un nuovo capitolo della serie che dovrebbe porsi come seguito di Halo Infinite.

Eventuali conferme di tutto questo arriveranno comunque a ottobre, quando verrà svelato il futuro di Halo in base a un annuncio di Halo Studios.