Inti Creates ha annunciato Majogami, un action platform per Nintendo Switch, Switch 2 e PC

Inti Creates, team nipponico diventato uno specialista nei giochi 2D, ha annunciato Majogami, il suo nuovo action platform per Nintendo Switch, Switch 2 e successivamente anche PC con un trailer di presentazione e una data di uscita fissata per il 30 ottobre per quanto riguarda le versioni per le console Nintendo.

Si tratta di un titolo che riprende la tradizione classica del genere platform con elementi d'azione a scorrimento, caratterizzato da uno stile alquanto magico e un'atmosfera molto particolare, fortemente incentrata sul disegno in stile anime dei personaggi e su scenari astratti.

Il trailer mostra alcune sequenze d'azione che possono aiutare a far capire la strana meccanica alla base del gameplay, incentrata sui poteri speciali della protagonista che consentono movimenti fulminei e attacchi particolarmente potenti.