Le batterie AAA Amazon Basics sono in sconto con il Prime Day in diversi pacchetti

In occasione delle offerte Amazon Prime Day troviamo le batterie AAA di Amazon Basics in diversi formati. Potete acquistare i vari pacchetti attraverso i box sottostanti: Queste batterie, non ricaricabili , sono vendute e spedite da Amazon, con la consegna garantita entro pochi giorni. Vediamo meglio le loro caratteristiche.

Caratteristiche delle batterie AAA di Amazon Basics

Questi pratici pacchetti vi permetteranno di avere un buon numero di batterie. Si tratta di batterie alcaline AAA da 1.5 volt, ideali per molti dispositivi come giocattoli, controller, fotocamere digitali, orologi e molto altro ancora. Inoltre, hanno una durata di 10 anni, quindi potrete comodamente conservarle senza perdite di energie. La guarnizione a tenuta d'aria e di liquido conserva infatti l'energia fino a quando non è necessaria. A contribuire è una doppia crimpatura e una nuova composizione di zinco e componenti anticorrosione.

Come già anticipato, si tratta di classiche batterie non ricaricabili. Inoltre, garantiscono un funzionamento sicuro sia per l'utente che per il dispositivo stesso, grazie a una rondella che protegge dal cortocircuito e dall'autoscarica. Due piccoli fori, invece, impediscono l'accumulo di calore e lo scoppio, quindi è un prodotto altamente affidabile e sicuro. Continuate a seguirci per ulteriori offerte legate al Prime Day.