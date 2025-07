Le Duracell Batterie Plus AAA e AA sono in offerta per il Prime Day: fino al +150% di carica

Ricordiamo che le promozioni sono valide unicamente per chi è abbonato ad Amazon Prime , il quale include vari altri vantaggi come la spedizione rapida e gratuita, l'accesso a Prime Video e non solo.

Le batterie non bastano mai e per chi cerca delle Duracell Batterie Plus AAA e AA , Amazon offre una promozione interessante durante il Prime Day 2025 . Potete infatti ottenere dei pacchi da 12 a prezzi scontati, con promozioni fino al 31%. Ecco i vari modelli:

Le caratteristiche delle batterie Plus di Duracell

Le Duracell batterie Plus sono batterie alcaline da 1.5V che hanno una durata extra fino al 150% grazie alla tecnologia Attivi POWER BOOST brevettata da Duracell: si tratta di una miscela esclusiva a base di litio e nichel che migliora le prestazioni. La chiusura in nylon garantisce inoltre che non ci siano perdite.

Le Duracell batterie Plus e la tecnologia Attivi POWER BOOST

La batteria, se non viene utilizzata, può rimanere nel vostro cassetto anche dieci anni senza rischiare malfunzionamenti. In offerta trovate sia il modello AA che quello AAA: in entrambi i casi si tratta di modelli non ricaricabili.