Il Gioco da Tavolo di Bloodborne è in sconto per il Prime Day su Amazon

Con l'Amazon Prime Day 2025 sono disponibili svariati sconti perfetti per gli appassionati di videogiochi e ora è l'occasione perfetta per recuperare una copia dell'apprezzato Gioco da Tavolo di Bloodborne, l'esclusiva PlayStation in versione scatolata. Lo sconto è di circa il 25% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 99,99€. Ricordiamo però che lo sconto è disponibile unicamente per chi è abbonato a Prime. La spedizione è gestita da Amazon.