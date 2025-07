Apple iPhone 16e da 256 GB diventa ancora più interessante con lo sconto dell'Amazon Prime Day

L' Apple iPhone 16e da 256 GB si trova ora in promozione su Amazon Italia in occasione del Prime Day 2025 di luglio : lo sconto è del 14% rispetto al prezzo consigliato. Ricordiamo che quest'anno le promozioni dureranno per quattro giorni, ma ovviamente le scorte potrebbero finire prima e quindi è sempre meglio non farsi sfuggire uno sconto se si è molto interessati al prodotto. Potete trovare lo smartphone a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 859€. Ricordiamo infine che la promozione è valida solo se siete abbonati ad Amazon Prime: in caso contrario non potete accedervi.

Le caratteristiche dell'Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e ora in promozione dispone di un display Super Retina di tipo XDR da 6.1 pollici con tecnologia OLED e la parte frontale in Ceramic Shield per la massima resistenza agli impatti e ai graffi. Questo modello ha inoltre una batteria che promette fino a 26 ore di riproduzione video, la migliore di sempre per uno smartphone della linea Apple da 6.1 pollici.

Trovate inoltre un sistema con fotocamera due in uno il quale propone una Fusion da 48MP per foto ad altissima risoluzione e un teleobiettivo 2x di qualità ottica. Non dimentichiamo poi la fotocamera frontale da 12MP per scattare selfie. Il tutto è potenziato dal Chip A18 che garantisce l'accesso a Apple Intelligence e ai videogiochi di alto livello.