L'SSD esterno Hynix Beetle X31 da 1 TB è in forte sconto su Amazon per il Prime Day

Le offerte del Prime Day 2025 di Amazon sono iniziate e, come da tradizione, ci propongono una valanga di sconti su prodotti di ogni genere. Se state cercando un SSD portatile dalle ottime prestazioni ma anche elegante ed ergonomico, l' Hynix Beetle X31 da 1TB potrebbe fare al caso vostro. Al momento è in promozione con un'invitante sconto del 30%. Se siete interessati potrete acquistare il prodotto a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Il prezzo più basso negli ultimi 30 giorni per questo SSD è di 99,99 euro, mentre al momento è in offerta a 69,99 euro , con un risparmio di ben 30 euro. Il prodotto è venduto da SK Hynix e spedito da Amazon.it, quindi con la massima sicurezza e velocità per la consegna.

Prestazioni ed eleganza

Il SK hynix Beetle X31 1TB è un SSD esterno portatile che unisce design elegante, prestazioni elevate e affidabilità. Dotato di memoria DRAM integrata, offre velocità sequenziali fino a 1.050 MB/s in lettura e 1.000 MB/s in scrittura, grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e a una gestione termica efficiente.

Il case in alluminio anodizzato non solo è elegante da vedere e resistente agli urti (fino a 2 metri di caduta), ma contribuisce anche alla dissipazione del calore. Include una custodia in silicone per ulteriore protezione da polvere e graffi. Compatibile con Windows, macOS, Android e console, è ideale per trasferire giochi, video in 4K, foto RAW e file di grandi dimensioni. Il tutto in un formato compatto (74 x 46 x 14,8 mm) e leggero (53 g), con una garanzia di 3 anni.