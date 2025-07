Il microfono Logitech G Yeti Orb è in offerta su Amazon per il Prime Day

Se volete migliorare la qualità della vostra voce durante live, streaming o chiamate su Discord, il Logitech G Yeti Orb è un microfono a condensatore che fa al caso vostro . È disponibile su Amazon a 42,99€ invece di 55,40€, in occasione del Prime Day, con illuminazione RGB LIGHTSYNC, connessione USB plug-and-play e pattern cardioide per una registrazione nitida e direzionale. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. L'offerta è riservata agli iscritti Amazon Prime. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , per garantirvi consegna veloce e massima affidabilità.

Qualità vocale e semplicità d’uso

Il Yeti Orb è progettato per offrire audio chiaro e professionale, ideale per content creator, gamer e studenti. Il pattern cardioide riduce i rumori di fondo e cattura solo ciò che dite frontalmente, migliorando la resa della vostra voce in ogni contesto.

Modalità rilevamento cardioide

Essendo plug-and-play, non serve installare driver: basta collegarlo via USB a PC o Mac e siete subito pronti a usarlo. È compatibile con la maggior parte delle piattaforme, da OBS a Zoom, fino ai software Logitech G Hub e Blue VO!CE per personalizzare al meglio il suono.