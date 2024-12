Il modello più recente di Echo Pop è in forte sconto su Amazon Italia

Amazon Italia vuole chiudere l'anno continuando a rendere disponibile una promozione molto interessante. Parliamo dell' Echo Pop (il modello più recente, per la precisione) che è in sconto a un -64% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 54.99€. Il prezzo attuale non è in realtà il più basso di sempre per la piattaforma, in quanto il minimo storico è di 17€, che però è stato raggiunto un anno fa. Nel 2024 questo modello di Echo Pop non è mai andato sotto i 19€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le funzioni dell'Echo Pop

Questo Echo Pop dispone di un altoparlante frontale e permette di usare Alexa, per riprodurre musica, audiolibri e podcast, così come per attivare timer, controllare il meteo, chiedere la lettura delle notizie o usare i dispositivi della casa intelligente.

Con Alexa, Echo Pop può usare le funzioni della casa intelligente

Echo Pop dispone di un pulsante per disattivare i microfoni, per chi cerca massima privacy. Il prodotto è composto al 100% da filati riciclati post-consumo (parte in tessuto). Inoltre, 80% dell'alluminio utilizzato nella produzione è riciclato. Anche l'imballaggio è ecologico, in quanto usa al 99% fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.