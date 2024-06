Volgarr the Viking 2 annunciato con data di uscita e trailer di presentazione

Crazy Viking Studios ha annunciato il ritorno del suo tostissimo action con Volgarr the Viking 2, presentato con un trailer durante il Guerrilla Collective, con tanto di data di uscita piuttosto vicina e piattaforme di lancio, ovvero tutte.

Forse ricorderete il primo Volgarr the Viking: si tratta di un action con elementi platform in stile arcade, che ha la caratteristica di essere estremamente difficile, tanto da richiedere mosse effettuate con tempismo ed esecuzione perfetti per poter riuscire ad avanzare.

Come riferito dagli stessi sviluppatori, si tratta in effetti di un omaggio a un gioco storico come Rastan Saga, che negli anni 80 metteva in scena un tasso di sfida degno di giocatori hardcore.