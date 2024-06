SteamWorld Heist 2 si mostra con un nuovo trailer che ci spiega le novità

Durante il Guerrilla Collective è stato mostrato un nuovo trailer di SteamWorld Heist 2 , il nuovo capitolo della saga a base di robot steampunk. Precisamente, è il nuovo gioco di genere strategico. La data di uscita è fissata per l' 8 agosto 2024 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

SteamWorld Heist 2 ci porta in mare

Il trailer si apre presentando alcuni dei personaggi, come ad esempio Daisy il cecchino, ma anche Poe che sa usare gli esplosivi e l'elegante Wesley che è in grado di sparare una seconda volta se elimina i nemici. Gli scontri funzioneranno come nel primo capitolo, con visuale laterale e turni. Potremo metterci in posizione, difenderci dietro le coperture e stare attenti a esplosivi e trappole, calcolando la traiettoria dei nostro colpi.

Vediamo poi che con la nostra nave possiamo esplorare un mare nel freddo nord. Potremo guidare liberamente alla ricerca di missioni, che ci indicheranno gli obiettivi e le ricompense che potremo ottenere. Il primo capitolo aveva una struttura più lineare, invece, nel quale dovevamo tracciare una rotta scegliendo tra percorsi predefiniti.

Vi ricordiamo anche che SteamWorld include molti altri giochi, uno dei più recenti è SteamWorld Build.