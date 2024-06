Kiborg presentato al Guerrilla Collective, tra gli schizzi di sangue

Kiborg di Sobaka Studio (Remedium) è stato presentato in occasione del Guerrilla Collective, uno degli eventi del Summer Game Fest. Si tratta di un brutale gioco d'azione con elementi roguelike, pensato per essere infinitamente rigiocabile.

Il giocatore deve inviare i suoi cloni in missioni generate proceduralmente e trasformali in dei cibernetici in pochi minuti mentre si fa strada tra centinaia di mutanti assetati di sangue, criminali drogati e soldati meccanizzati. Naturalmente ci saranno anche risorse da raccogliere per potenziarsi in modo permanente o temporaneo.

Un'immagine di gioco

Il protagonista del gioco è Vasiliy, il leader di una banda di combattenti della resistenza su un pianeta prigione chiamato Sigma, dove vengono ospitati i criminali più pericolosi provenienti da tutti i sistemi stellari conosciuti. Sigma è bloccato in una quarantena infinita dopo la scoperta della Sostanza, una massa adattabile di nanobot ribelli infettati da una forma di vita aliena.

Per ora è stata annunciata soltanto la versione PC, ma immaginiamo che uscirà anche su altre piattaforme.