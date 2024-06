Clock Tower Rewind torna a mostrarsi in video: l'horror di culto rielaborato avrà un'edizione fisica

In occasione del Guerrilla Collective siamo tornati a vedere in movimento anche Clock Tower Rewind, riedizione del classico horror diventato titolo di culto che sta per tornare su PC e console e avrà anche un'edizione fisica, come annunciata in questo nuovo trailer.

La nuova versione è elaborata dagli specialisti del 2D di WayForward, e infatti riprende precisamente lo stile originale, uscito negli anni 90 su SNES: si tratta di un'avventura che si potrebbe definire quasi "punta e clicca", ma decisamente piena di tensione viste le situazioni terrificanti in cui la protagonista si ritrova.

Nel gioco ci troviamo a interpretare la giovane orfana Jennifer, ospite dell'inquietante maniero Barrows, che si ritrova intrappolata in un incubo terribile, costretta a fuggire da creature inquietanti come il celebre scissorman armato di enormi e taglienti forbici.