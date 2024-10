Clock Tower Rewind è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio dello storico horror

Sunsoft ha peraltro confermato che avrà il supporto per diverse lingue tra cui anche l' italiano , almeno per quanto riguarda i testi scritti, oltre ad essere distribuito sia in digitale che in versione fisica per le diverse piattaforme.

Interamente rielaborato dagli specialisti del 2D del team di WayForward, il gioco ripropone sulle piattaforme moderne una delle prime esperienze survival horror , che ha avuto origine sulle console a 16-bit e ha rappresentato un elemento di grande importanza per l'evoluzione del genere in ambito videoludico, diventando un vero e proprio cult.

Clock Tower: Rewind è disponibile da oggi , e il trailer di lancio da parte di WayForward ci ricorda che la riedizione dello storico horror è giocabile su PC e console, proprio in tempo per l'Halloween incombente.

Un classico che ritorna in doppia versione

La nuova versione riprende lo stile originale, uscito negli anni 90 su SNES, e ripropone il gioco in forma rielaborata o classica, con la possibilità di selezionare una o l'altra.

Si tratta di un'avventura che si potrebbe definire quasi "punta e clicca", ma decisamente piena di tensione viste le situazioni terrificanti in cui la protagonista si ritrova.

In Clock Tower: Rewind ci troviamo a interpretare la giovane orfana Jennifer, ospite dell'inquietante maniero Barrows, che si ritrova intrappolata in un incubo terribile, costretta a fuggire da creature inquietanti come il celebre scissorman armato di enormi e taglienti forbici.

Il gameplay è caratterizzato dalla presenza di vari enigmi da risolvere e ha un ritmo più compassato rispetto a un tipico survival horror, ma non mancano comunque dei momenti decisamente inquietanti, che costringono ad agire in fretta per poter sopravvivere, oltre a scelte da prendere che modificano l'andamento della storia.

La nuova edizione propone grafica rielaborata o classica, oltre a modifiche al sistema di controllo per renderlo più fluido e godibile e nuove sequenze animate narrative in stile anime.