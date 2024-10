La nuova Xbox App su Windows può essere provata dagli Insider, con la nuova homepage rielaborata

Il concetto è cercare di rendere più agevole possibile la navigazione nei contenuti di Game Pass e Microsoft Store, oltre a rendere più leggera l'app in generale e comoda per tutti gli utenti.

Una nuova Home

La nuova Home appare decisamente cambiata rispetto a prima, caratterizzata da una serie di nuove aree e funzioni poste in maniera differente.

Jump Back In in modalità compatta

Si parte con i "featured content", ovvero novità, eventi e giochi particolarmente in vista al momento tra Game Pass, sconti e altro.

Sugli sconti c'è una sezione apposta di "Deals and discount", che mette in evidenza i saldi in corso su Microsoft Store e altre eventuali promozioni speciali in corso, consentendo di vedere direttamente la lista dei giochi protagonisti delle iniziative promozionali.

Altra sezione riguarda le raccolte e le raccomandazioni curate, che consentono di avere suggerimenti e accesso a raccolte di giochi in base ai gusti dell'utente e alle scelte effettuate, dando consigli su cosa sperimentare successivamente.

Utilizzando la modalità Compatta, la nuova home contiene anche la funzionalità "Jump Back In", che consente di raggiungere direttamente l'hub di gioco dalle card mostrate e da qui passare direttamente al gameplay, doveva era stato precedentemente interrotto.