Il director di Final Fantasy 14 comprende le critiche a Wuk Lamat, ma non accetta i comportamenti transfobici

Le critiche si sono fatte però più intense nel momento in cui una fetta di pubblico - ovvero quello transfobico - ha scoperto che la doppiatrice è Sena Bryer (che è doppiatrice in vari giochi, compreso Unicorn Overlord e Need of Speed Unbound).

La dichiarazione di Naoki Yoshida

"Wuk Lamat è un personaggio molto complesso, e ha anche qualche problema con se stessa", ha detto Yoshida. "Purtroppo non abbiamo approfondito molto i motivi per cui provava quei sentimenti, quindi è sembrato che lasciasse un'impressione negativa".

"Accettiamo questo feedback. Mi dispiace un po' di non essere riusciti a rappresentarla adeguatamente. Avremmo potuto renderla più diretta, quindi la stiamo spingendo in primo piano come personaggio. Ma ancora una volta, rifletteremo quanto compreso nella [patch di contenuti 7.1] e in seguito, speriamo di poter mostrare di più ciò che rende Wuk Lamat così grande, e spero che potremo recuperare da lì".

Wuk Lamat e Sena Bryer

"Un'altra cosa, ci sono stati commenti su fatto che siamo stati troppo aperti nei confronti della diversità - alcune persone sembrano disapprovarlo", ha detto. "Temo che uno dei nostri membri dello staff abbia ricevuto commenti molto negativi e che sia sembrato quasi un attacco personale, il che mi spezza il cuore, perché ha lavorato molto duramente e queste critiche non erano affatto costruttive".

"Non serve a nulla se non a far perdere motivazione allo staff, e alla fine questo potrebbe potenzialmente danneggiare la qualità del nostro gioco e togliere ciò che rende questo gioco così interessante. Quindi se ci sono critiche di qualsiasi tipo, portatele a me, perché sono io ad approvare questo materiale. Volevo ribadire, per favore, astenetevi da attacchi personali contro il nostro staff".

