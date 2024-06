EA Sports FC 24 e FC Mobile si aggiornano con UEFA EURO 2024: vediamo il trailer e le modalità

Electronic Arts ha reso disponibile il nuovo trailer di Festival of Football Update per EA Sports FC 24 ed EA Sports FC Mobile , in occasione dell'arrivo della UEFA EURO 2024 . Si tratta di un aggiornamento gratuito che includerà il torneo e 24 squadre nazionali con i kit aggiornati e le star heads aggiornate.

Le modalità dell'aggiornamento di EA Sports FC 24

EA spiega che potremo affrontare la UEFA EURO 2024 come stella della nostra nazionale preferita o come giocatori personalizzati. Le modalità saranno torneo per giocatore singolo, calcio d'inizio oppure testa a testa contro gli amici online.

Nella modalità Guida la tua nazione, sarà possibile scegliere di affrontare il torneo nei panni di un giocatore, completando anche gli allenamenti per ottenere PlayStyles.

Con la modalità Torneo per giocatore singolo potremo scegliere una delle nazioni e giocare fino a diventare i campioni. Con Calcio d'inizio invece possiamo sfidare altri giocatori o l'IA in un vero torneo, scegliendo le fasi a gironi, oppure turni a eliminazione diretta. Ci saranno anche le "partite del giorno" aggiornate che rispecchiano gli incontri autentici del torneo.

Le Amichevoli online permettono invece ovviamente di giocare con gli amici senza stress. Non mancano però le Sfide, per ottenere ricompense in Football Ultimate Team, Club, Carriera giocatore e Carriera manager. Ci saranno poi campagne a tema e il festival del calcio, che includeranno oggetti giocatore aggiornati in Football Ultimate Team.

UEFA EURO 2024 arriverà anche su EA SPORTS FC Mobile dal 12 giugno al 25 luglio.