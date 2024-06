La storia e il gameplay di Creatures of Ava dal nuovo trailer del Guerrilla Collective

In occasione del Guerrilla Collective è stato presentato un nuovo video di Creatures of Ava, in cui viene presentata la storia e illustrato il gameplay del gioco. Se siete alla ricerca di un'esperienza emozionante, potrebbe fare per voi. Le caratteristiche principali del gioco dicono:

Unitevi a Vic, una giovane esploratrice della natura, nella sua spedizione sul pianeta Ava

Esplorate 4 ecosistemi distinti e colorati, pieni di vita

Addomesticate oltre 20 creature selvatiche usando la musica di un flauto speciale

Incontrate i naam, gli abitanti di Ava, e scopri i loro costumi unici

Salvate gli abitanti del pianeta da un'infezione chiamata "l'inaridimento"

Aiutate Vic a svelare i segreti di Ava e del suo travagliato passato

Riuscirete a salvare una vita?

La storia racconta di un'infezione che ha colpito le creature del pianeta Ava rendendole molto aggressive. Un tempo erano pacifiche e suscitavano gioia e meraviglia in chi le vedeva. Cosa è successo? Vic dovrà quindi risolvere puzzle e scoprire il modo di far tornare la situazione alla normalità.