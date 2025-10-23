0

L'alimentatore MSI MPG da 1250 W è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo l'alimentatore MSI MPG da 1250 W al prezzo più basso di sempre. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/10/2025
Alimentatore MSI MPG A1250GS

Su Amazon è disponibile l'alimentatore MSI MPG da 1250 W a 174,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 189,99 €, permettendovi di risparmiare l'8%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'alimentatore MSI MPG A1250GS

Si tratta di un alimentatore certificato 80 PLUS Gold, ideale per alimentare hardware ad alto consumo come GPU e CPU. Inoltre, è dotato di una ventola da 135 mm con cuscinetto FDB (dinamico fluido) per durare più a lungo, mentre i cavi modulari in lega di rame sono di alta qualità e garantiscono prestazioni affidabili.

MSI MPG A1250GS
MSI MPG A1250GS

Il fattore di forma ATX lo rende compatto, mentre il funzionamento è silenzioso grazie alla modalità Zero Fan. Lato connettività troviamo connettori PCIe nativi 12V-2x6 per supportare GPU PCIe 5.1. L'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

