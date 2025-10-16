Epic Games Store ha annunciato il gioco gratis del 23 ottobre: è un horror perfetto per Halloween

D'altra parte, si arriva in piena zona Halloween e la scelta è dunque comprensibile: peraltro si può apprezzare l'idea di andare a pescare un titolo molto originale ed evocativo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che i giochi gratis del 16 ottobre di Epic Games Store sono disponibili, e si tratta di due giochi molto diversi tra loro ma ugualmente interessanti, con l'horror Amnesia: The Bunker da una parte e Samorost 3 dall'altra, ma per la prossima settimana ci si concentra sull'horror di nuovo.

Come ogni giovedì, con i giochi regalati questa settimana arriva da Epic Games Store anche la comunicazione dei titoli in arrivo per quella successiva: il gioco gratis del 23 ottobre è stato annunciato , ed è un inquietante horror in stile PS1 , ovvero Fear the Spotlight.

Un horror vecchio stile

Sviluppato da Cozy Game Pals e pubblicato da Blumhouse Games, Fear the Spotlight è un'avventura in stile survival horror, caratterizzato da una grafica in stile PS1 o comunque che ricorda quella tipica dei 32-bit, ovvero quel primo 3D ancora molto semplice e piuttosto incerto, che a questo punto è diventato un elemento stilistico alquanto ricercato dagli sviluppatori indie.

In questo caso, l'atmosfera è peraltro molto curata e gioca molto sul contrasto tra una situazione apparentemente tranquilla che si scontra con eventi sovrannaturali in grado di mettere nei guai la protagonista.

Nella fattispecie, quella che sembra essere una ragazzata, come una seduta spiritica tra amiche, si trasforma in qualcosa di molto più grave. La protagonista Vivian si ritrova di notte, con l'amica Amy, a tentare il rito di evocazione degli spiriti all'interno della scuola Sunnyside High in piena notte, e quello che emerge è qualcosa che va ben al di fuori del loro controllo.

La protagonista si ritrova a dover cercare di salvarsi da minacce incombenti, mentre l'amica sembra avere un certo ruolo in tutto il caso che emerge dal loro contatto con le entità metafisiche che finiscono per invadere la scuola.

"Fear the Spotlight è un'inquietante lettera d'amore ai classici horror degli anni '90, con un'attenzione particolare alla narrazione, alla risoluzione di enigmi e con un'atmosfera piena di tensione", si legge nella descrizione.