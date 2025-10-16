Battlefield 6 raggiunge vendite da record: è il miglior lancio nella storia della serie

Il gioco ha totalizzato oltre 172 milioni di partite online e più di 15 milioni di ore di visualizzazione sui servizi di streaming durante i tre giorni del weekend, oltre ad aver ottenuto il maggior numero di giocatori simultanei mai registrato per Battlefield, con oltre 700.000 giocatori contemporanei su Steam, come abbiamo visto nelle prime ore.

DICE e EA ringraziano e danno appuntamento alla prima stagione

"Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri utenti", ha dichiarato Byron Beede, General Manager di Battlefield. "Battlefield 6 è stato realizzato insieme ai nostri fan. Dall'idea iniziale, passando per l'implementazione di Battlefield Labs fino all'Open Beta da record, siamo stati ossessionati dal feedback dei nostri utenti", ha spiegato il responsabile della serie.

L'intenzione era di far tornare Battlefield ai vertici nel mercato degli sparatutto, "e questo è solo l'inizio", ha aggiunto Beede, considerando che la prima Stagione di nuovi contenuti inizierà tra appena 12 giorni.

"Non diamo mai per scontati questi momenti, quindi voglio esprimere la nostra sincera gratitudine ai nostri Battlefield Studios in tutto il mondo alla nostra appassionata community che ci ha aiutati ad arrivare fin qui", ha dichiarato Vince Zampella, Executive Vice President. "Apprezziamo che vi siate uniti a noi per il memorabile lancio di Battlefield 6. Abbiamo ancora molte novità in arrivo nelle prossime settimane".

Ricordiamo che la Stagione 1 inizierà il 28 ottobre portando con sé nuovi contenuti, e a proposito di questo ci sono già altre sei modalità di gioco che sembra siano in arrivo prossimamente, come scoperto tra i file.