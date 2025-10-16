I giochi mobile di Nintendo gli hanno fatto guadagnare un sacco di soldi: ecco le cifre gioco per gioco

Nintendo è nota per i suoi videogiochi console di grande successo, in grado di piazzare milioni di unità e guadagnare di conseguenza molto denaro. La compagnia di Kyoto, però, ha anche tutta una serie di titoli mobile apprezzati.

I guadagni e i download dei vari giochi mobile di Nintendo

Partiamo con Fire Emblem Heroes, pubblicato nel febbraio 2017 e che ha accumulato fino ad oggi 19 milioni di download e guadagnato l'impressionante cifra di 1.193.400.00 (oltre un miliardo) di dollari. Il gioco è ancora attivo e viene accompagnato dal nuovo Fire Emblem Shadows (settembre 2025) che è partito con 800.000 download e 200.000 dollari di incassi.

Cambiando IP, Animal Crossing: Pocket Camp è arrivato nell'ottobre 2017 come free to play con acquisti in-app ma è poi passato a una formula premium con acquisto singolo e senza più aggiornamenti (ma contenuti stagionali riproposti a cadenza regolare). Ha piazzato ben 75,5 milioni di download e ha guadagnato la notevole cifra di 349,9 milioni di dollari.

Mario è però il vero re in termini di download, visto che Mario Kart Tour (ancora attivo ma senza più aggiornamenti attivi) ha accumulato 290,7 milioni di scaricamenti dal settembre 2019, con 365,6 milioni di dollari guadagnati. Super Mario Run vanta invece l'impressionante cifra di 384,4 milioni di download, con però guadagni limitati a "soli" 96,6 milioni di dollari.

Dragalia Lost ha infatti guadagnato di più (167,1 milioni) con soli 4,3 milioni di download, ma oramai il gioco non è più attivo (era stato pubblicato nel settembre 2018). Parlano sempre di giochi non attivi c'è Dr. Mario World (13,8 milioni di dollari per 13,4 milioni di download) e Miitomo (3,7 milioni di guadagni per 20,8 milioni di download). Chiude la lista Pikmin Bloom che dall'ottobre 2021 ad oggi ha accumulato solo 7,5 milioni di download per un onesto guadagno di 84,8 milioni di dollari.

Segnaliamo infine che Nintendo nega il furto di dati dei giocatori e spiega cosa è successo con il recente attacco degli hacker.