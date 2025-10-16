Le grandi esclusive autunnali di Nintendo sono scontate di 10€ se prenotate da gamelife

L'autunno di Nintendo si preannuncia infuocato grazie a una raffica di esclusive in arrivo su Nintendo Switch 2. Dopo il successo di Leggende Pokémon: Z-A e del ritorno di Super Mario, tocca ora a tre titoli molto attesi: Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, Kirby Air Riders e Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition.

La prenotazione può essere effettuata sia online che in negozio, fino al giorno precedente l'uscita del titolo scelto.

Quando escono i giochi di cui stiamo parlando? Ecco un comodo schema:

Tre grandi esclusive, tre mondi da scoprire

Conosciamo un po' meglio i tra giochi in promozione:

In Hyrule Warriors: L'era dell'esilio torneremo nel mondo di The Legend of Zelda per vivere un capitolo inedito legato agli eventi di Tears of the Kingdom. Sviluppato da Omega Force e Koei Tecmo, il gioco promette battaglie spettacolari e una nuova prospettiva sulla storia della principessa Zelda. Curiosi? Ci abbiamo giocato poche settimane fa!

Kirby Air Riders segna invece il ritorno del rosa eroe di Dream Land in una frenetica competizione su veicoli volanti: un racing colorato e accessibile, ma con una sorprendente profondità per chi ama la sfida.

Infine Metroid Prime 4: Beyond riporta Samus Aran sotto i riflettori con un'avventura che spinge Nintendo Switch 2 al massimo, offrendo controlli migliorati, supporto 4K/60fps e scontri epici contro il misterioso Sylux.