Metroid Prime 4: Beyond, nuovi dettagli sulle sequenze in moto

Nintendo ha rivelato nuovi dettagli sulle sequenze in moto di Metroid Prime 4: Beyond, che abbiamo visto per la prima volta durante l'ultimo Nintendo Direct e che hanno lasciato i fan della serie un po' interdetti, in verità.

Dal sito ufficiale giapponese scopriamo che la moto, chiamata Vi-O-La, è stata creata dai Lamorn, una razza spaziale che un tempo abitava il pianeta Viewros e che disponeva di tecnologie all'avanguardia, come dimostra appunto questo veicolo.

Samus può utilizzare Vi-O-La per spostarsi rapidamente all'interno dell'open world, ma durante la guida avrà anche la possibilità di difendersi da eventuali attacchi, eseguendo azioni speciali per eliminare i nemici e distruggere i minerali sparsi sulla superficie del pianeta, così da aprire la strada verso luoghi inesplorati.

La moto Vi-O-La dispone di un boost che le permette di aumentare istantaneamente la velocità e "caricare" eventuali bersagli, può effettuare derapate anch'esse con una valenza offensiva e sparare un colpo tracciante capace di agganciare fino a cinque nemici contemporaneamente, per poi tornare indietro come un boomerang.