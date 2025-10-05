11

Metroid Prime 4: Beyond, nuovi dettagli sulle sequenze in moto

Nintendo ha rivelato nuovi dettagli sulle sequenze in moto di Metroid Prime 4: Beyond e sul funzionamento del veicolo che Samus Aran avrà modo di utilizzare nel gioco.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   05/10/2025
Samus a bordo della sua moto in Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Nintendo ha rivelato nuovi dettagli sulle sequenze in moto di Metroid Prime 4: Beyond, che abbiamo visto per la prima volta durante l'ultimo Nintendo Direct e che hanno lasciato i fan della serie un po' interdetti, in verità.

Dal sito ufficiale giapponese scopriamo che la moto, chiamata Vi-O-La, è stata creata dai Lamorn, una razza spaziale che un tempo abitava il pianeta Viewros e che disponeva di tecnologie all'avanguardia, come dimostra appunto questo veicolo.

Samus può utilizzare Vi-O-La per spostarsi rapidamente all'interno dell'open world, ma durante la guida avrà anche la possibilità di difendersi da eventuali attacchi, eseguendo azioni speciali per eliminare i nemici e distruggere i minerali sparsi sulla superficie del pianeta, così da aprire la strada verso luoghi inesplorati.

Metroid Prime 4 e la zona "open world" che non convince Metroid Prime 4 e la zona “open world” che non convince

La moto Vi-O-La dispone di un boost che le permette di aumentare istantaneamente la velocità e "caricare" eventuali bersagli, può effettuare derapate anch'esse con una valenza offensiva e sparare un colpo tracciante capace di agganciare fino a cinque nemici contemporaneamente, per poi tornare indietro come un boomerang.

Una risorsa inedita

Protagonista dell'ultimo trailer del gameplay di Metroid Prime 4: Beyond, la moto Vi-O-La può essere richiamata da Samus in qualsiasi momento, e quando si scende dal veicolo la visuale di gioco torna in prima persona.

Alla luce delle informazioni pubblicate da Nintendo, il concetto è che la novità rappresentata dalla moto Vi-O-La costituirà un aspetto fondamentale dell'esperienza di Metroid Prime 4: Beyond, dunque speriamo che tale meccanica sia stata implementata al meglio.

