Metroid Prime 4: Beyond ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

Durante il Nintendo Direct è stata annunciata la data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond, che arriverà nei negozi il prossimo 2 dicembre. Non è tutto: il trailer del gameplay pubblicato per l'occasione rivela sezioni inedite del gioco.
Vediamo infatti la protagonista dell'avventura, Samus Aran, salire a bordo di una sorta di motocicletta biomeccanica e lanciarsi a tutta velocità fra le lande desertiche di uno degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna di questo nuovo capitolo della serie Nintendo.
Gli sviluppatori di Metroid Prime 4: Beyond hanno dunque pensato all'introduzione di un veicolo al fine di consentire agli utenti di coprire grandi distanze rapidamente ed esplorare in maniera più semplice e immediata l'open world, che non mancherà di premiarci con segreti e ricompense.
Per quanto riguarda invece l'annuncio della data di uscita, la notizia veniva data ormai quasi per scontata vista la classificazione del gioco presso almeno due differenti rating board: un segno che generalmente anticipa questo tipo di conferme.
Una novità convincente oppure no?
Presente alla Gamescom 2025 con una demo, Metroid Prime 4: Beyond proverà dunque a coniugare l'esplorazione di ampi spazi con il suo gameplay tradizionale, ma a quanto pare le sezioni in moto non si limiteranno a farci arrivare da un punto A a un punto B.
Sembra infatti che Samus dovrà affrontare ulteriori insidie mentre si trova a bordo del veicolo, ma i combattimenti frenetici in questo caso non restituiscono sensazioni convincenti, almeno per il momento: vedremo come saranno una volta toccate con mano.