Metroid Prime 4: Beyond ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

Nintendo ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale di Metroid Prime 4: Beyond, nell'ambito di un nuovo trailer del gameplay che rivela sezioni inedite.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/09/2025
Samus Aran in Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Durante il Nintendo Direct è stata annunciata la data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond, che arriverà nei negozi il prossimo 2 dicembre. Non è tutto: il trailer del gameplay pubblicato per l'occasione rivela sezioni inedite del gioco.

Vediamo infatti la protagonista dell'avventura, Samus Aran, salire a bordo di una sorta di motocicletta biomeccanica e lanciarsi a tutta velocità fra le lande desertiche di uno degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna di questo nuovo capitolo della serie Nintendo.

Gli sviluppatori di Metroid Prime 4: Beyond hanno dunque pensato all'introduzione di un veicolo al fine di consentire agli utenti di coprire grandi distanze rapidamente ed esplorare in maniera più semplice e immediata l'open world, che non mancherà di premiarci con segreti e ricompense.

Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato dall'ESRB, presto la data di uscita? Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato dall'ESRB, presto la data di uscita?

Per quanto riguarda invece l'annuncio della data di uscita, la notizia veniva data ormai quasi per scontata vista la classificazione del gioco presso almeno due differenti rating board: un segno che generalmente anticipa questo tipo di conferme.

Una novità convincente oppure no?

Presente alla Gamescom 2025 con una demo, Metroid Prime 4: Beyond proverà dunque a coniugare l'esplorazione di ampi spazi con il suo gameplay tradizionale, ma a quanto pare le sezioni in moto non si limiteranno a farci arrivare da un punto A a un punto B.

Sembra infatti che Samus dovrà affrontare ulteriori insidie mentre si trova a bordo del veicolo, ma i combattimenti frenetici in questo caso non restituiscono sensazioni convincenti, almeno per il momento: vedremo come saranno una volta toccate con mano.

