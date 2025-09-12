Metroid Prime 4: Beyond ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay

Durante il Nintendo Direct è stata annunciata la data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond, che arriverà nei negozi il prossimo 2 dicembre. Non è tutto: il trailer del gameplay pubblicato per l'occasione rivela sezioni inedite del gioco.

Vediamo infatti la protagonista dell'avventura, Samus Aran, salire a bordo di una sorta di motocicletta biomeccanica e lanciarsi a tutta velocità fra le lande desertiche di uno degli scenari che avremo modo di visitare durante la campagna di questo nuovo capitolo della serie Nintendo.

Gli sviluppatori di Metroid Prime 4: Beyond hanno dunque pensato all'introduzione di un veicolo al fine di consentire agli utenti di coprire grandi distanze rapidamente ed esplorare in maniera più semplice e immediata l'open world, che non mancherà di premiarci con segreti e ricompense.

Per quanto riguarda invece l'annuncio della data di uscita, la notizia veniva data ormai quasi per scontata vista la classificazione del gioco presso almeno due differenti rating board: un segno che generalmente anticipa questo tipo di conferme.