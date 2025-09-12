PowerWash Simulator 2 ha un periodo di uscita, anche per Nintendo Switch 2

PowerWash Simulator 2 non era ancora confermato per Nintendo Switch 2 , quindi si tratta di una novità.

In occasione del Nintendo Direct, i giocatori hanno avuto la possibilità di vedere PowerWash Simulator 2 , che ha ora un periodi di uscita più preciso: sarà pubblicato infatti in autunno 2025 su Nintendo Switch 2, oltre che su PC, Xbox Series X | S e PS5.

Il trailer di PowerWash Simulator 2

PowerWash Simulator 2 potenzierà il primo gioco ampliando i modi in cui possiamo pulire i vari ambienti di gioco e oggetti, con nuovi strumenti e nuovi obiettivi da completare. Il video dà un'idea di quello che possiamo aspettarci dal videogioco per PC e console.

PowerWash Simulator è stato molto apprezzato e negli anni è stato considerato uno dei giochi più rilassanti in circolazione, visto che permette di agire a cervello spento in molte occasioni.

