PowerWash Simulator 2 annuncia il suo primo DLC, ed è un cross-over con Adventure Time

La prima espansione della simulazione di specialista in pulizie con idropulitrice arriverà nella primavera del 2026 e porterà con sé ambientazioni e personaggi tratti da Adventure Time, con nuove avventure sempre collegate alla necessità di dover pulire gli scenari utilizzando gli strumenti più adatti.

FuturLab ha annunciato il primo DLC di PowerWash Simulator 2 , chiamato Adventure Time Pack e, come dice il nome, incentrato su un bizzarro cross-over con la serie animata Adventure Time, cosa che apre prospettive alquanto folli.

Cinque nuovi e folli livelli da ripulire

Con licenza ufficiale di Warner Bros, Adventure Time Pack aggiunge dunque una buona dose di nuovi contenuti a PowerWash Simulator 2, per tutti i pulitori compulsivi che hanno voglia di cimentarsi in nuove sfide e non hanno paura di provare cose più bizzarre del solito.

Si tratta dunque di cinque livelli con struttura progressiva che ci pongono di fronte a diverse sfide da affrontare utilizzando anche alcune nuove strumentazioni ed equipaggiamenti custom a tema Adventure Time.

"Siamo davvero entusiasti di accompagnare i giocatori in un'avventura di pulizia totalmente matematica nel nostro primo pacchetto per PowerWash Simulator 2, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment e Cartoon Network", ha dichiarato Kirsty Rigden, CEO di FuturLab, in un comunicato stampa.

"Dato che molti dei membri del nostro talentuoso team sono grandi fan dello show, abbiamo riempito questo pacchetto vivace e audace con amore e riferimenti all'amato programma".