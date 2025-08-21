PowerWash Simulator 2 sarà su PC e Xbox Game Pass al lancio

La notizia è stata una sorpresa arrivata con un messaggio pubblicato dall'account ufficiale della serie, accompagnato da un trailer con nuove sequenze di gameplay, che trovate qui sotto. È interessante notare che anche il precedente gioco della serie è arrivato su Game Pass nel 2022, segno che il team di FuturLab ritiene il servizio di Microsoft una piattaforma strategica conveniente per raggiungere un pubblico ampio e diversificato.

Il catalogo di PC e Xbox Game Pass continua ad espandersi e ora anche PowerWash Simulator 2 si è aggiunto ai numerosi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento di Microsoft.

Pulizie d'autunno

Per il momento PowerWash Simulator 2 non ha ancora una data di uscita precisa, con il lancio in programma durante il corso del prossimo autunno su PC (Steam, Epic Games Store e Windows Store), Xbox Series X|S e PS5.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

PowerWash Simulator 2 è il seguito del rilassante e sorprendentemente popolare gioco di pulizia. Al lancio verrà proposto al prezzo di 24,99 euro e includerà quasi 40 livelli con nuove ambientazioni, come Sponge Valley e Lubri City, che dovremo ripulire dalla sporcizia con la nostra fidata idropulitrice e altri strumenti del mestiere. Il gioco include una modalità multiplayer online e locale a schermo condiviso.