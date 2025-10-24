Powerwash Simulator 2, la recensione del ritorno dell'idropulitore inarrestabile

Un vero e proprio more of the same, come si suole dire spesso in questo ambito, ma che risulta in effetti essere proprio quello che gli appassionati volevano e, in definitiva, l'unica evoluzione possibile di un gioco incentrato su un'azione tanto comune quanto incredibilmente soddisfacente come pulire lo sporco con un potente getto d'acqua.

Basandosi su un concetto così basilare come il desiderio di ordine e pulizia di fronte al disastro, il secondo capitolo non poteva discostarsi più di tanto dalla struttura e dalle meccaniche del capostipite, e infatti, come vediamo in questa recensione, Powerwash Simulator 2 è una versione evoluta e potenziata, ma sostanzialmente fedele all'originale .

Il mondo delle simulazioni è diventato talmente ampio da fare spazio a qualsiasi cosa, dalle riproduzioni tecniche più serie a giochi che sembrano delle parodie un po' grottesche, eppure anche tra le idee più assurde può emergere una scintilla di genialità. Il primo Powerwash Simulator rientra proprio in questi casi: può sembrare uno scherzo, ma il concetto di base parte da una sorta di istinto comune a buona parte dei videogiocatori, che è quello di mettere ordine al caos, almeno nel mondo digitale. Il successo travolgente del primo capitolo travalica anche le indubbie qualità del videogioco stesso e riguarda in parte una sorta di bisogno che fa parte della natura umana, come spesso accade per quei meccanismi ludici che vanno a stimolare la produzione di serotonina attraverso azioni apparentemente semplici e comuni.

Com'era lecito aspettarsi, visto il precedente gioco, la questione però non si limita a questo e le situazioni in cui ci troveremo diventano sempre più strane avanzando nei 38 livelli che compongono la nuova Campagna. Il protagonista vorrebbe semplicemente dedicarsi alla pulizia e guadagnare abbastanza denaro per acquistare nuove attrezzature e arredare la nuova e lussuosa base della ditta, ma Muckingham non è evidentemente un posto normale e ci troveremo presto ad avere a che fare con la sparizione di gemme da un'antica statua, misteriosi fasci di luce in cielo, un'oscura attività di ricerca sotterranea e, in generale, un intrigo ancora più ampio e strano di quello visto nel primo capitolo, che già raggiungeva notevoli livelli di follia. Anche in questo caso non esistono dialoghi veri e propri o scene d'intermezzo complesse, ma la storia viene raccontata soprattutto attraverso messaggi che arrivano direttamente al protagonista attraverso lo smartphone o con annunci e articoli di giornale che compaiono nella bacheca della base.

Si riparte dunque con un'azienda ben avviata che ha espanso il suo raggio d'azione e le richieste di lavoro piovono dall'intera contea di Caldera, spaziando fra ambientazioni ancora più variegate di prima. La missione di base è sempre la stessa : veniamo posti di fronte a incarichi sempre più impegnativi e bizzarri, ma fondamentalmente si tratta comunque di rimuovere lo sporco da ogni superficie, che si tratti di un camioncino, un bagno pubblico o un intero palazzo, scegliendo di volta in volta gli attrezzi più adatti alla pulizia e togliendo qualsiasi traccia di impurità.

La Powerwash Services si è fatta ormai un nome nella città di Muckingham, non solo per le indubbie capacità nel rimuovere lo sporco, ma soprattutto perché nel frattempo ha anche salvato lo spazio-tempo in seguito alle incredibili avventure narrate nel primo capitolo, e tutto sembra ora essere tornato alla normalità.

Simulazione di puliziotto

Il gameplay è praticamente lo stesso visto in precedenza e analizzato nella nostra recensione di Powerwash Simulator più di tre anni fa: impostato come una sorta di sparatutto in prima persona, ci vede impegnati a rimuovere lo sporco da vari oggetti, superfici e strutture con l'uso di idropulitrici di varie fogge e caratteristiche.

Oggetti ed edifici da pulire possono essere alquanto strani, come in questo caso

Può sembrare strano, ma chi ha già giocato al precedente lo sa bene: il fatto di sparare un possente getto d'acqua e veder riaffiorare i colori sotto lo sporco dà una sensazione catartica che da sola riesce a reggere l'intera struttura del gioco. Il meccanismo è proprio quello dell'FPS: si punta e si spara allo stesso modo, ma in questo caso si tratta di pulire lo sporco più ostinato, con una certa strategia nel cercare di capire quale strumento utilizzare di volta in volta e come raggiungere gli angoli più lontani e inaccessibili della casa.

Non è proprio una sfida particolarmente complessa, ma c'è da bilanciare la potenza e l'ampiezza del getto per ottenere risultati migliori in tempi minori, oltre a capire quando utilizzare upgrade o altri strumenti di supporto, che in questo secondo capitolo diventano più numerosi e specifici. Possiamo sbloccare un pratico pulitore di superfici che agisce a contatto in maniera più efficace, la possibilità di spruzzare sapone in modo da facilitare l'azione dell'acqua e velocizzare il processo di pulizia in situazioni più complicate, modificare gli ugelli al volo con varie impostazioni intermedie per cambiare potenza e ampiezza e accedere a 9 diverse tipologie di idropulitrici ad alta pressione. Sono tutti elementi che richiedono ingenti investimenti, ma in grado di dare grandi soddisfazioni.