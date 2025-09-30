La demo di PowerWash Simulator 2 è disponibile ora: il team voleva svelare la data di uscita ma...

FuturLab ha annunciato che una demo single player di PowerWash Simulator 2 è ora disponibile per PC tramite Steam. I giocatori possono quindi ora provare l'opera, che ricordiamo non ha ancora una data di uscita precisa ma è genericamente attesa per il 2025.

La demo di PowerWash Simulator 2 e il link alla dem

Il team, tramite una comunicazione su Steam, svela che avrebbe voluto pubblicare il trailer della data di uscita quest'oggi, ma non tutte le versioni del gioco hanno completato lo sviluppo quindi non sono ancora pronti. Per ingannare l'attesa, però, hanno pubblicato la demo di PowerWash Simulator 2 su Steam.

Viene spiegato che all'interno della demo di PowerWash Simulator 2 è possibile trovare due diversi livelli, ovvero il "Removals Van" e il "Public Facility", oltre alla propria base operativa. Per quanto riguarda gli strumenti a nostra disposizione per pulire gli oggetti dei livelli, abbiamo accesso al Prime Vista 1500 e all'Urban X U1.

Non è però tutto perché nella demo troveremo un nuovo sapone che fa un sacco di bolle, il SwirlForce Floor Cleaner (da sbloccare giocando), arredamento da sbloccare, dei gatti da accarezzare e una "rigiocabilità infinita", fintanto che apprezziamo l'idea di rigiocare gli stessi due livelli ancora e ancora ovviamente (si tratta di una battuta, nel caso non lo si capisca).

Ecco infine il link alla pagina Steam dovete potete trovare la demo di PowerWash Simulator 2: vi basta scaricarla immediatamente o aggiungerla alla libreria per poterla scaricare successivamente.