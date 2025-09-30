Yakuza Kiwami 3 Dark Ties era stato pensato come un filmato, poi è diventato una espansione giocabile

Parlando con Famitsu e tramite una traduzione di Automaton Media, scopriamo però che questo contenuto era inizialmente stato pensato come un filmato che ampliava la storia, ma poi è diventato qualcosa di completamente giocabile.

Cosa aspettarsi da Dark Ties

A svelarlo è Ryosuke Horii, il Director di Yakuza Kiwami 3 Dark Ties, che indica come, per il team, una esperienza interattiva fosse "il miglior modo per raccontare la sua storia". Il produttore della serie Hiroyuki Sakamoto ha anche fatto notare che Mine è tra i cinque personaggi più popolari tra i fan, di conseguenza ha senso dargli spazio.

Horii afferma anche che Dark Ties è più "fico e con più stile" rispetto alla campagna base di Yakuza 3 perché Mine è un uomo d'affari che diventa sempre più coinvolto nel mondo della Yakuza: si tratterà della prima volta che vivremo un personaggio di questo tipo in prima persona.

Inoltre, Mine non è un personaggio con un forte senso della giustizia e anche nelle missioni secondarie tipiche della serie Mine non interagisce con i personaggi per "sconfiggere il male e proteggere i deboli" come fanno gli altri personaggi della serie.

Vedremo come sarà questo nuovo contenuto quando sarà pubblicato il 12 febbraio 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2 (non arriverà su Xbox One né Nintendo Switch). Ricordiamo infine che Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 arrivano su PS5 e Xbox Series X|S, ecco la data di uscita.