Le novità di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sono state presentate con un video Direct

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un video Direct dedicato alle novità di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, il remake del terzo capitolo della saga di Kazuma Kiryu che in questa versione vede anche la presenza di un inedito spin-off con protagonista Yoshitaka Mine.

La prima novità è Life at Morning Glory, una raccolta di minigiochi e attività con cui dovremo cimentarci appunto presso l'orfanotrofio di Morning Glory, che viene gestito da Kazuma Kiryu con l'aiuto di Haruka e di alcuni dei ragazzini che vivono in questa struttura.

La seconda novità è Bad Boy Dragon, una missione in cui Kiryu si trova a dover radunare una banda di motociclisti tutta al femminile, le Hasai Girls, per dominare e proteggere le strade di Okinawa affrontando numerosi avversari e sbloccando spettacolari potenziamenti.

Entrambe queste novità puntano ad arricchire e vivacizzare l'esperienza originale di Yakuza 3, che in effetti soffriva un po' nelle fasi in cui Kazuma si trovava a gestire l'orfanotrofio.