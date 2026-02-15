6

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ha ricevuto voti notevoli su Famitsu

I voti delle recensioni pubblicate sull'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu vedono Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties portarsi a casa valutazioni notevolissime.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/02/2026
Yoshitaka Mine in Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
A quanto pare Famitsu ha accolto Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties con voti notevoli: quattro 9 per un totale di 36/40, dunque una valutazione più alta rispetto a quella del primo Kiwami e solo leggerissimamente più bassa rispetto al voto dato a Kiwami 2.

Meno brillante è stato il punteggio totalizzato da Mario Tennis Fever, che ha portato a casa due 9 e due 8 per un totale di 34/40, mentre RIDE 6 pare sia stato piuttosto apprezzato dalla redazione della rivista giapponese.

  • Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 9/9/9/9
  • Mario Tennis Fever - 9/8/9/8
  • Ride 6 - 8/8/9/8
  • Dark Auction - 7/8/9/8
  • Dragon Spira - 6/7/8/7
  • Tropicalia - 6/8/8/5
Il gioco di corse su due ruote targato Milestone ha infatti ottenuto un 9 e tre 8 per un totale di 33/40, a conferma del grande fascino che questo genere di prodotti esercita sugli appassionati nipponici.

Non si placano però le polemiche

In realtà il discorso relativo ai voti di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è caratterizzato al momento da feroci polemiche legate in particolare alla sostituzione dell'attore di Goh Hamazaki con Teruyuki Kagawa.

Il fatto è che Kagawa è stato accusato di aver molestato una hostess in un locale di Tokyo nel 2019, i fatti sono emersi nel 2022 e l'attore ha dovuto scusarsi pubblicamente per l'accaduto, perdendo contratti e collaborazioni promozionali come spesso accade in questi casi.

Ryu Ga Gotoku Studio non ha tuttavia ritenuto di dover tagliare i ponti con l'interprete e ciò ha spinto alcune testate internazionali a far pesare la cosa in fase di recensione, abbassando di conseguenza il voto finale.

