Indiana Jones, Fallout e Oblivion: su Steam sono in offerta i giochi Bethesda

I giochi Bethesda sono in offerta su Steam, con sconti fino al 75% validi da qui al 23 febbraio e numerosi titoli in promozione: da Indiana Jones e l'Antico Cerchio a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, passando per la serie Fallout e non solo.

Nello specifico, l'appassionante Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile a 55,99€ anziché 69,99€, mentre l'espansione L'Ordine dei Giganti può essere vostra per 14,99€ anziché 19,99€ con una riduzione del 25%.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è in offerta a 43,99€ anziché 59,99€, il che significa che potrete risparmiare il 20% sul prezzo ufficiale, ma sono presenti sconti anche su The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls V: Skyrim e gli altri capitoli della serie.

Per quanto riguarda la saga di Fallout, la cui popolarità è ai massimi storici grazie alla serie televisiva su Prime Video, c'è un corposo bundle disponibile a 147,92€ anziché 184,92€ che include Fallout 76, Fallout 4, Fallout: New Vegas, Fallout 3, Fallout 2, Fallout e Fallout Tactics.