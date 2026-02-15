Diablo IV è in offerta su Amazon al suo minimo storico: l'ultimo capitolo di una saga storica è in promozione

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Diablo IV che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 27,73€, suo minimo storico . Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui giù: Trattandosi di una promo relativa al pack cross gen, è possibile effettuare l'upgrade alla versione PlayStation 5 del gioco gratuitamente . Scopri la serie che ha definito il genere dei GdR d'azione con Diablo IV, un'esperienza oscura e intensa ambientata nel tormentato mondo di Sanctuarium.

Ulteriori dettagli sul gioco

Mentre la guerra tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria senza tregua, una nuova minaccia si leva dalle ombre: il ritorno di Lilith. Il male si diffonde attraverso cultisti e fanatici pronti ad accoglierla, e solo pochi eroi hanno il coraggio di opporsi per riportare la luce nell'oscurità.

Il sistema di sviluppo del personaggio è profondo e immersivo. Ogni scelta influenza il tuo modo di combattere e affrontare le forze infernali. L'ampio mondo aperto di Sanctuarium offre regioni diverse e suggestive, con una grafica straordinaria e una colonna sonora coinvolgente. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo dai un'occhiata alla nostra recensione.