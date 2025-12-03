Diablo 4 svela la Stagione dell'Intervento Divino con un trailer

In questa nuova season i Maligni Minori torneranno a seminare caos sotto la guida di Azmodan , mentre l'angelo Hadriel offrirà ai giocatori i "Doni Divini" , poteri speciali che potranno essere ottenuti completando sfide dedicate e che permetteranno di affrontare con maggiore efficacia l'invasione demoniaca. I Doni non sono semplici bonus temporanei: si integrano con il sistema di progressione e aprono la strada a nuove strategie di build, rendendo ogni scelta più significativa.

Blizzard ha presentato stasera la Stagione 11 di Diablo 4 . Intitolata la "Stagione dell'Intervento Divino", avrà inizio il prossimo 12 dicembre alle 5:30 italiane .

Modifiche alla gestione degli oggetti e nemici

Gli sviluppatori hanno confermato l'arrivo di aggiornamenti permanenti alla gestione degli oggetti. La Tempra non sarà più casuale, ma seguirà un sistema più controllato, mentre la Rifinitura offrirà un percorso lineare e prevedibile verso il potere desiderato. Entrambe le meccaniche sono state ripensate per valorizzare la personalizzazione e il prestigio, così da dare ai giocatori un senso di crescita più tangibile.

Arriveranno anche delle modifiche sostanziali al comportamento dei nemici, con l'aggiunta di nuovi gruppi più dinamici nel modo in cui reagiscono ai giocatori, ad esempio tenderanno di meno a raggrupparsi e quindi più difficili da eliminare in un colpo solo con attacchi ad area. Non solo, questi avversari infliggeranno più danni, con i mostri con affissi che saranno ancora più potenti. Sono presenti più di 20 nuovi affissi dei mostri da ottenere e padroneggiare, e ora gli élite generano servitori che ereditano alcuni dei loro affissi, ora modificati per essere più vari nel design e chiari visivamente.

Le ricompense sono state ampliate: oltre ai Doni Divini, i giocatori potranno ottenere nuovi materiali per il crafting, oggetti leggendari esclusivi della stagione e progressi nel Grado della Stagione, un sistema che sblocca premi cosmetici e bonus permanenti. Inoltre, completare le sfide contro i Maligni Minori garantirà accesso a eventi speciali e a bottini di alto livello, pensati per premiare chi affronta i contenuti più impegnativi. Per maggiori dettagli sulle modifiche e correzioni in arrivo, vi rimandiamo al lungo post pubblicato dagli sviluppatori sul sito ufficiale di Diablo 4, a questo indirizzo.