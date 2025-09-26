Diablo 4 e Starcraft si incontrano nel nuovo evento in collaborazione: vediamo i risultati in un trailer

Diablo 4 prosegue con le sue collaborazioni alquanto inaspettate mettendo in scena un crossover addirittura con Starcraft, i cui risultati possono essere visti nel nuovo trailer riportato qui sotto, che mostra i vari elementi cosmetici provenienti da questo incontro inedito.
I due universi sono ovviamente molto distanti, visto che uno è legato al dark fantasy classico mentre l'altro punta verso la fantascienza più estrema, eppure il risultato sembra essere migliore di quanto si potesse temere, a giudicare da questa presentazione.
Si tratta principalmente di nuove skin, che vanno a coprire le diverse classi di personaggi recuperando alcuni elementi tipici di Starcraft, e le scelte si dimostrano piuttosto azzeccate.
Un misto che funziona
Gli elementi cosmetici di Diablo 4 x Starcraft saranno disponibili a partire dal 26 settembre alle ore 21:00, comunica Blizzard, quando sarà possibile acquistare gli oggetti cosmetici a tema StarCraft che rappresentano le fazioni leggendarie del gioco.
Vediamo dunque Jim Raynor nei panni del Barbaro, Kerrigan in versione Spiritista, Arcturus Mengsk in forma di Druido e molto altro ancora. Possiamo anche ottenere emblemi audaci grazie ai Twitch Drop dal 26 settembre al 10 ottobre.
Questi sono i collegamenti tra i personaggi di Starcraft e le classi di Diablo 4, dunque:
- Pacchetto Sceriffo Ribelle: Jim Raynor come Barbaro
- Pacchetto Druido Diavolo del Paradiso: Arcturus Mengsk come Druido
- Pacchetto Matriarca dello Sciame: Zagara come Negromante
- Pacchetto Prelato Oscuro: Zeratul come Tagliagole
- Pacchetto Templare Celeste: Tassadar come Incantatore
- Pacchetto La Regina delle Lame: Kerrigan come Spiritista
- Pacchetto compagno Rush Zerg: cavalcatura Rush Zerg
- Pacchetto compagno Da nemico ad amico: Dott. Ayers come Compagno
Oltre a questi, ci sono inoltre vari emblemi da conquistare nel corso dell'evento in collaborazione.
Nel frattempo è stata presentata la Stagione 10 "Caos Infernale" in arrivo in Diablo 4.