0

Diablo 4 e Starcraft si incontrano nel nuovo evento in collaborazione: vediamo i risultati in un trailer

Diablo 4 x Starcraft è il nuovo e inedito evento in cross-over che vede i personaggi della serie strategica fantascientifica invadere il mondo fantasy di Diablo 4, vediamo come.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/09/2025
I personaggi di Starcraft in Diablo 4
Diablo IV
Diablo IV
Articoli News Video Immagini

Diablo 4 prosegue con le sue collaborazioni alquanto inaspettate mettendo in scena un crossover addirittura con Starcraft, i cui risultati possono essere visti nel nuovo trailer riportato qui sotto, che mostra i vari elementi cosmetici provenienti da questo incontro inedito.

I due universi sono ovviamente molto distanti, visto che uno è legato al dark fantasy classico mentre l'altro punta verso la fantascienza più estrema, eppure il risultato sembra essere migliore di quanto si potesse temere, a giudicare da questa presentazione.

Si tratta principalmente di nuove skin, che vanno a coprire le diverse classi di personaggi recuperando alcuni elementi tipici di Starcraft, e le scelte si dimostrano piuttosto azzeccate.

Un misto che funziona

Gli elementi cosmetici di Diablo 4 x Starcraft saranno disponibili a partire dal 26 settembre alle ore 21:00, comunica Blizzard, quando sarà possibile acquistare gli oggetti cosmetici a tema StarCraft che rappresentano le fazioni leggendarie del gioco.

Vediamo dunque Jim Raynor nei panni del Barbaro, Kerrigan in versione Spiritista, Arcturus Mengsk in forma di Druido e molto altro ancora. Possiamo anche ottenere emblemi audaci grazie ai Twitch Drop dal 26 settembre al 10 ottobre.

Diablo 4, stagione 9: vale la pena tornare a Sanctuarium? Diablo 4, stagione 9: vale la pena tornare a Sanctuarium?

Questi sono i collegamenti tra i personaggi di Starcraft e le classi di Diablo 4, dunque:

  • Pacchetto Sceriffo Ribelle: Jim Raynor come Barbaro
  • Pacchetto Druido Diavolo del Paradiso: Arcturus Mengsk come Druido
  • Pacchetto Matriarca dello Sciame: Zagara come Negromante
  • Pacchetto Prelato Oscuro: Zeratul come Tagliagole
  • Pacchetto Templare Celeste: Tassadar come Incantatore
  • Pacchetto La Regina delle Lame: Kerrigan come Spiritista
  • Pacchetto compagno Rush Zerg: cavalcatura Rush Zerg
  • Pacchetto compagno Da nemico ad amico: Dott. Ayers come Compagno

Oltre a questi, ci sono inoltre vari emblemi da conquistare nel corso dell'evento in collaborazione.

Nel frattempo è stata presentata la Stagione 10 "Caos Infernale" in arrivo in Diablo 4.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Diablo 4 e Starcraft si incontrano nel nuovo evento in collaborazione: vediamo i risultati in un trailer